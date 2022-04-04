Китай закупит российский газ по сниженным ценам

Ведущие китайские импортеры сжиженного природного газа ведут переговоры о закупке газа из России по сниженным ценам.

Крупнейшие китайские импортеры Sinopec и PetroChina рассматривают возможность использования российских компаний для участия в тендерах по закупке СПГ от их имени, чтобы скрыть эти сделки от зарубежных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время большинство импортеров СПГ по всему миру опасаются покупать российский газ из-за угрозы санкций или ущерба для репутации, при этом китайские компании готовы взять на себя этот риск, отмечает агентство.

В статье указывается, что Китай за последние несколько недель уже закупил несколько партий российского газа, который торгуется со скидкой более 10%. По этому пути также могут пойти китайские нефтеперерабатывающие заводы, который заинтересованы в дешевой нефти.

Китай сейчас не испытывает острой потребности в СПГ, однако российский газ по сниженным ценам может помочь пополнить хранилища до того, как цены на газ вновь вырастут, полагает автор материала.