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Китай закупит российский газ по сниженным ценам

Источник:
Bloomberg
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Ведущие китайские импортеры сжиженного природного газа ведут переговоры о закупке газа из России по сниженным ценам.

Крупнейшие китайские импортеры Sinopec и PetroChina рассматривают возможность использования российских компаний для участия в тендерах по закупке СПГ от их имени, чтобы скрыть эти сделки от зарубежных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время большинство импортеров СПГ по всему миру опасаются покупать российский газ из-за угрозы санкций или ущерба для репутации, при этом китайские компании готовы взять на себя этот риск, отмечает агентство.

В статье указывается, что Китай за последние несколько недель уже закупил несколько партий российского газа, который торгуется со скидкой более 10%. По этому пути также могут пойти китайские нефтеперерабатывающие заводы, который заинтересованы в дешевой нефти.

Китай сейчас не испытывает острой потребности в СПГ, однако российский газ по сниженным ценам может помочь пополнить хранилища до того, как цены на газ вновь вырастут, полагает автор материала.

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