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Разработчик World of Tanks покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Компания Wargaming, разработчик популярных многопользовательских игр World of Tanks, World of Warships и ряда других, объявила об уходе из России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В течение последних недель Wargaming проводила стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны», — отмечается в сообщении.

Компания еще 31 марта передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии местному руководству Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. Также подчеркивается, что Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске.

При этом пользователям из России и Белоруссии пообещали сохранение доступа к играм «в течение переходного периода». Компания указала, что в результате решения покинуть Россию и Белоруссию ожидает существенных убытков.

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Игры #Экшены
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