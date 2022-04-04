Семьи погибших на Украине бойцов из Сибири получат выплаты

Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов из Алтайского края и Иркутской области получат по 1 миллиону рублей из региональных бюджетов, сообщили правительства субъектов.

«Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации. Семья погибшего получит по одному миллиону рублей. Финансовая поддержка будет выделена из резервных средств, которые есть в краевом бюджете. Это решение необходимо выполнить быстро», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина сказала, что распорядительный документ будет подготовлен в течение дня. Сотрудники на местах уже установили контакты с семьями погибших, уточнила она.

Аналогичный указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Семьи получат по 1 миллиону рублей в равных долях каждому члену семьи.