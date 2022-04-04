НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Семьи погибших на Украине бойцов из Сибири получат выплаты

Источник:
Sibnet.ru
436 0
Фото: © Sibnet.ru

Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов из Алтайского края и Иркутской области получат по 1 миллиону рублей из региональных бюджетов, сообщили правительства субъектов.

«Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации. Семья погибшего получит по одному миллиону рублей. Финансовая поддержка будет выделена из резервных средств, которые есть в краевом бюджете. Это решение необходимо выполнить быстро», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина сказала, что распорядительный документ будет подготовлен в течение дня. Сотрудники на местах уже установили контакты с семьями погибших, уточнила она.

Аналогичный указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Семьи получат по 1 миллиону рублей в равных долях каждому члену семьи.

Еще по теме
Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
смотреть все
Оборона #Армия #Алтайский край #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
31
Польша готова разместить ядерное оружие США