Песков призвал объединиться вокруг Путина

Фото: © пресс-служба президента РФ
Россияне должны объединиться вокруг президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о значении патриотизма.
«Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм», — сказал Песков, отметив при этом, что это больше идеологическая дискуссия.
При этом он подчеркнул, что соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда все граждане должны быть объединены.
«Вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — подытожил Песков.
niktbПольша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!
ponhik78Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...
karutoЖдем фото и видео от кадыровцев.
Гаврило ПринципУничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.