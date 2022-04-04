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Песков призвал объединиться вокруг Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россияне должны объединиться вокруг президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о значении патриотизма.

«Патриотизм — это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм», — сказал Песков, отметив при этом, что это больше идеологическая дискуссия.

При этом он подчеркнул, что соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда все граждане должны быть объединены.

«Вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — подытожил Песков.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.