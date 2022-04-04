Рогозин похвастался снимком штаб‑квартиры НАТО из космоса

Россия наблюдает за штаб-квартирой НАТО из космоса, написал в своем телеграм-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем», — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что 4 апреля 1949 года был создан Североатлантический альянс, первоначально в него входили 12 государств.

По мнению Рогозина, западный военный блок в итоге он стал главной угрозой всему миру, пережившему Вторую мировую войну.