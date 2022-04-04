Самый длинный новосибирский метромост получит новый облик

Проектировщики разработали проект архитектурного освещения самого длинного метромоста в мире, который находится в Новосибирске, сообщает «СпецТрансСтрой».

Проект архитектурного освещения, который представили губернатору Андрею Травникову, реализуется с помощью программируемых светодиодных пикселей, интегрированных непосредственно в облицовку.

Новое освещение позволит статично подсвечивать эстакаду и выводить любые формы и текст. В случае согласования и одобрения проекта город получит современный уникальный знаковый объект транспортной инфраструктуры.

Общая длина семипролетного метромоста через Обь, соединяющего станции «Студенческая» и «Речной вокзал» Ленинской линии Новосибирского метрополитена, составляет 2,145 километра, в том числе надводная часть — 896 метров.