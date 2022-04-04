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Артур Гаспарян предложил судить Гагарину за оскорбление Цоя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео с концерта «Крымская весна»

Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что Полина Гагарина, выступившая на концерте в «Лужниках» с песней Виктора Цоя, совершила «чудовищный и циничный поступок».

Речь идет о праздничном концерте-митинге «Крымская весна» в «Лужниках», посвященном годовщине аннексии Крыма Россией. Мероприятие прошло 18 марта, на нем Гагарина спела «Кукушку» Цоя.

«Я задался вопросом, есть ли уголовная статья за оскорбление верующих в особо изощренной форме. Потому что, условно говоря, все, кто любят Цоя, кто знают Цоя — это верующие в какие-то идеалы люди. Все эти люди были оскорблены, включая память Цоя», — сказал Гаспарян в интервью YouTube-программы «Осторожно, Собчак».

Музыкальный критик не берет в расчет, что Гагарина присоседилась к артистам, выступившим на «Крымской весне», его разочаровал только выбор репертуара.

«Дело сделано. Пятно, от которого она не отмоется никогда в жизни», — заключил Гаспарян.

Самые известные каверы «Кукушки» Цоя


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