Томские птицы становятся «рок‑звездами» к трем годам

Ученые ТГУ выяснили, что птицы мухоловки-пеструшки к трем годам совершенствуют свои песни и становятся настоящими «рок-звездами», сообщает пресс-служба вуза.

В годовалом возрасте «словарный запас» птиц – мухоловки-пеструшки наименьший, а песня состоит в среднем из десяти «фраз» (песенных фигур). Во второй год набор комбинируемых самцами фигур увеличивается, и больше половины «певцов» осваивают сложные «песенные конструкции».

С трехлетнего возраста песня становится лаконичней – за счет уменьшения «избыточной информации». Длина песни у опытных самцов сокращается, но разнообразие репертуара большинства птиц продолжает расти. Экспериментально доказано, что качество песен напрямую связано с успехом размножения.

Послушать пение птиц Томской области

В основе песен оказались «бимотивы» (песенные конструкции, состоящие из двух типов фигур). Они обеспечивает то самое узнаваемое человеком пение мухоловки-пеструшки, интерпретируемое как «клю-ЧИК, клю-ЧИК, кру-ТИ, вер-ТИ, …». Присутствовали также «мономотив», «трель», «связка», стартовый элемент.

Фото: © ТГУ

«К примеру, такой сложный элемент, как "трель", использует только 36 процентов годовалых самцов. У двухлетних особей трели присутствуют в песнях у 60 процентов птиц, а с трех лет все самцы включают трели в свои песни. В целом, репертуар старших самцов отличается большим разнообразием, в связи с чем их песни более привлекательны для самок», — сказал завотделом учебной и просветительской работы Зоологического музея БИ ТГУ Сергей Гашков.