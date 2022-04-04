НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Томские птицы становятся «рок‑звездами» к трем годам

Источник:
Sibnet.ru
332 0

Ученые ТГУ выяснили, что птицы мухоловки-пеструшки к трем годам совершенствуют свои песни и становятся настоящими «рок-звездами», сообщает пресс-служба вуза.

В годовалом возрасте «словарный запас» птиц – мухоловки-пеструшки наименьший, а песня состоит в среднем из десяти «фраз» (песенных фигур). Во второй год набор комбинируемых самцами фигур увеличивается, и больше половины «певцов» осваивают сложные «песенные конструкции».

С трехлетнего возраста песня становится лаконичней – за счет уменьшения «избыточной информации». Длина песни у опытных самцов сокращается, но разнообразие репертуара большинства птиц продолжает расти. Экспериментально доказано, что качество песен напрямую связано с успехом размножения.

Послушать пение птиц Томской области

В основе песен оказались «бимотивы» (песенные конструкции, состоящие из двух типов фигур). Они обеспечивает то самое узнаваемое человеком пение мухоловки-пеструшки, интерпретируемое как «клю-ЧИК, клю-ЧИК, кру-ТИ, вер-ТИ, …». Присутствовали также «мономотив», «трель», «связка», стартовый элемент.

Фото: © ТГУ

«К примеру, такой сложный элемент, как "трель", использует только 36 процентов годовалых самцов. У двухлетних особей трели присутствуют в песнях у 60 процентов птиц, а с трех лет все самцы включают трели в свои песни. В целом, репертуар старших самцов отличается большим разнообразием, в связи с чем их песни более привлекательны для самок», — сказал завотделом учебной и просветительской работы Зоологического музея БИ ТГУ Сергей Гашков.

Еще по теме
Ученые воссоздали запахи прошлого
Найдены главные виновники зависимости людей от алкоголя
Ученые полностью расшифровали геном человека
Робота впервые обучили очистке банана. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Наука #Звери #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.