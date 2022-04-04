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Аэропорт Улан‑Удэ временно закрыли из‑за снегопада

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт в Улан-Удэ
Аэропорт в Улан-Удэ
Фото: © Дмитрий Гармаев

Аэропорт Улан-Удэ временно закрыли для вылета и приема рейсов из-за снегопада, сообщил в своем телеграм-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Аэропорт Улан-Удэ закрыт по метеоусловиям, предположительно до 09.00 по местному времени.

«Всю ночь шла очистка полосы, но непрекращающийся снег не позволил принять утренние рейсы. Сейчас снег частично прекратился и службы аэропорта готовят взлетную полосу и перрон к приему и обслуживанию воздушных судов», — сообщил Гармаев.

С 03.00 в Улан-Удэ непрерывно шел снег, сообщает пресс-служба мэрии. Пасмурная прохладная погода в Улан-Удэ в ближайшее время сохранится. Потепление, по прогнозам синоптиков, ожидается ближе к концу недели.

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niktb

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ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

Гаврило Принцип

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karuto

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