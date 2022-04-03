НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Историк раскрыл происхождение легенды о медведях на улицах России

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © Официальный портал Ярославля

Легенда о том, что в России по улицам гуляют медведи, восходит к запискам немецкого дипломата, побывавшего в стране в XVI веке, такое мнение высказал историк Денис Хрусталев.

По мнению историка, легенда о медведях на улицах появилась в XVI веке по вине немецкого дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна, который дважды побывал на Руси и собрал большое количество материала по истории, географии и этнографии русского государства.

«Впервые, надо полагать, это зафиксировано в сочинении Сигизмунда Герберштейна о его поездке в Московию. В 1526 году он услышал историю, что морозы в России были настолько сильные, что медведи из леса приходили в города, врывались в дома и все там крушили — то есть, это история о медведях, которые бродят по улицам российских городов», — цитирует Хрусталева «Лента.ру».

Труд Герберштейна «Записки о Московии» был опубликован в 1549 году на латинском языке и на долгое время стал основным источником сведений о России в Западной Европе.

Еще по теме
Музей Новосибирска на набережной откроется после ремонта
Сгоревшая «Мечта»: под Киевом погиб самый большой в мире самолет
Сибирские ученые исследовали древних верблюдов в Монголии
Найдено пропавшее судно легендарного путешественника
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
50
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
27
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России