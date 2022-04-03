Историк раскрыл происхождение легенды о медведях на улицах России

Легенда о том, что в России по улицам гуляют медведи, восходит к запискам немецкого дипломата, побывавшего в стране в XVI веке, такое мнение высказал историк Денис Хрусталев.

По мнению историка, легенда о медведях на улицах появилась в XVI веке по вине немецкого дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна, который дважды побывал на Руси и собрал большое количество материала по истории, географии и этнографии русского государства.

«Впервые, надо полагать, это зафиксировано в сочинении Сигизмунда Герберштейна о его поездке в Московию. В 1526 году он услышал историю, что морозы в России были настолько сильные, что медведи из леса приходили в города, врывались в дома и все там крушили — то есть, это история о медведях, которые бродят по улицам российских городов», — цитирует Хрусталева «Лента.ру».

Труд Герберштейна «Записки о Московии» был опубликован в 1549 году на латинском языке и на долгое время стал основным источником сведений о России в Западной Европе.