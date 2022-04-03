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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Певец Макс Барских вступил в украинскую армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинский певец Макс Барских заявил, что вступил в ряды Вооруженных сил страны и после двухнедельного обучения отправится в зону боевых действий.

«С завтрашнего дня начинаются учения. Кто мог такое предположить? Месяц назад все, что я держал в руках — это микрофон, но сейчас все меняется», — сказал Барских в видео, размещенном в его социальных сетях.

В марте Макс Барских запретил использование своей музыки на территории Российской Федерации. Украинский музыкант также заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями. Также певец отменил в России все концерты и принял решение не возвращать деньги за билеты зрителям.

В ноябре 2021 года певец Макс Барских на премии MTV Europe Music Awards получил награду как лучший российский исполнитель 2021 года.

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