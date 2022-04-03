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Подсчитано подорожание новых автомобилей за март

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2022 года увеличилась в среднем на 35-45% по сравнению с февралем, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

Повышение цен отмечено у 26 марок, представленных на российском рынке. Автомобили Lada стали дороже на 11-47% в зависимости от модели и комплектации.

Корейская Kia, которая удерживает лидерство по продажам среди иномарок, в марте повысила цены своих моделей на 24-39%. Mitsubishi подорожали в среднем на 42%, китайские Chery и Cheryexeed — на 45%.

Более скромный рост цен демонстрируют Subaru (+25%), Mazda (+35%) и Honda — единственный в ее линейке кроссовер CR-V прибавил в цене 30%.

В начале прошедшего месяца автомобили Citroen и Nissan подорожали на 35%, Renault — на 38%. Большинство моделей Peugeot прибавило в цене от 29% до 50%.

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Killer1974

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pkv84

Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...

nicollaich

Казахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.

Гаврило Принцип

Нет там братушек, и никогда не было.Они про братство вспоминают только тогда, когда пятая...