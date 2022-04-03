Спецслужбы Казахстана заявили о планируемом покушении на Токаева

Контрразведка задержала «агента иностранной разведки», который планировал покушение на президента Касым-Жомарт Токаева, сообщил Комитет национальной безопасности республики Казахстан.

Задержание прошло 25 марта в Нур-Султане, но сообщается об этом в воскресенье, 3 апреля. Задержанного в КНБ называют «агентом «А».

Помимо покушения на президента, он, по данным комитета, планировал покушение на некоторых высокопоставленных госслужащих, совершение терактов против сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Также задержанный получал задания «по продвижению антироссийской пропаганды в Республике Казахстан и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов».

При обыске у «агента «А» обнаружили и изъяли снайперскую винтовку, наркотики и крупную сумму денег. «Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде», — отмечается в сообщении КНБ.

Задержанный признался в перечисленных комитетом действиях «по заданию и в интересах иностранного государства». Ведется расследование по части1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 255 (акт терроризма) УК Казахстана.