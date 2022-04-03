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Спецслужбы Казахстана заявили о планируемом покушении на Токаева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КНБ Казахстана

Контрразведка задержала «агента иностранной разведки», который планировал покушение на президента Касым-Жомарт Токаева, сообщил Комитет национальной безопасности республики Казахстан.

Задержание прошло 25 марта в Нур-Султане, но сообщается об этом в воскресенье, 3 апреля. Задержанного в КНБ называют «агентом «А».

Помимо покушения на президента, он, по данным комитета, планировал покушение на некоторых высокопоставленных госслужащих, совершение терактов против сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Также задержанный получал задания «по продвижению антироссийской пропаганды в Республике Казахстан и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов».

При обыске у «агента «А» обнаружили и изъяли снайперскую винтовку, наркотики и крупную сумму денег. «Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде», — отмечается в сообщении КНБ.

Задержанный признался в перечисленных комитетом действиях «по заданию и в интересах иностранного государства». Ведется расследование по части1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 255 (акт терроризма) УК Казахстана.

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Топ комментариев

Killer1974

Мне стыдно за руководство Казахстана...

pkv84

Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...

nicollaich

Казахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.

Гаврило Принцип

Нет там братушек, и никогда не было.Они про братство вспоминают только тогда, когда пятая...