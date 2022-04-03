Герой «Холостяка» решил узнать девушек через поцелуи

Герой «Холостяка» Александр Гранков за четыре выпуска успел поцеловаться с тремя участницами проекта, в то время как его соперник Димаш Адилет только беседовал и гулял с девушками.

Первый поцелуй на проекте состоялся в третьей серии. Гранков во время медленного танца поцеловал Софью Мацулеву. Девушка призналась, что холостяк ей симпатичен, а герой назвал это больше дружеским поцелуем.

В четвертой серии состоялось сразу два поцелую, оба на счету Александра Гранкова. Сначала он украл Таху Сафари с вечеринки, закрыл для нее бар. Молодые люди пили много коктейлей, танцевали и страстно целовались весь вечер.

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На следующий день Гранков пригласил на свидание Яну Сапету. Они провели время, купаясь в озере. Холостяк пытался поцеловать девушку в течение всего свидания, но она подставляла щеку. В итоге Гранкову все же удалось «поймать» губы Яны, и поцелуй состоялся.

Холостяк сравнил все поцелуи и решил, что с Софьей у него дружеские отношения, с Тахой страсть, а Яна вызывает настоящие чувства. Гранков признался, что ему нужна девушка с идеальной внешностью, и та, при общении с которой, он будет испытывать неловкость. По мнению героя, Яна Сапета именно такая.

В четвертом выпуске «Холостяка» второй герой Димаш Адилет устроил участницам вечеринку. Познакомившись с мужчиной поближе, некоторые девушки решили, что он слишком манерный и правильный.