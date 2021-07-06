Поцелуи: научный и культурный взгляд

Поцелуй не возник вместе с человеком и не относится к инстинктивному поведению. Кто и зачем изобрел поцелуй, как его практикуют в разных культурах, и есть ли у целования медицинская польза?

С точки зрения консервативной науки поцелуй остается артефактом. Если вдуматься, то практика целовать другого человека в губы весьма странная. Вместе со слюной люди обмениваются бактериями (за один поцелуй передается до 80 миллионов бактерий), далеко не все из которых безвредные.

При этом среди современных исследователей немало защитников поцелуев, которые утверждают — этот процесс способен не только улучшать психоэмоциональное состояние, но и сжигать калории.

Кто придумал поцелуи?

Считается, что поцелуи возникли в древнейших цивилизациях. В частности, самому старому описанию поцелуев 3,5 тысячи лет, его нашли в индуистских ведических текстах на санскрите.

Сегодня поцелуи больше всего распространены среди культур Ближнего Востока (100%), Азии (73%) и Европы (70%), менее всего среди культур Центральной и Южной Америки (19%). Таким образом, можно сделать вывод, что поцелуи — явление культурное, которое возникло в некоторых древних цивилизациях.

Что касается животных, то там поцелуи являются чрезвычайно редким явлением и в основном наблюдаются только у шимпанзе и бонобо — ближайших родичей людей.

В губах расположено больше нервных окончаний, чем в других частях тела. Считается, что поверхность губ в сто раз чувствительнее кончиков пальцев.

Исследователи до сих пор спорят, для чего появился поцелуй. Некоторые уверены, что такая ласка уходит корнями в ритуалы ухаживания и взаимного кормления у высших приматов. А со временем поцелуй в ряде восточных и европейских культур стал универсальным выражением любви, дружбы, семейной привязанности.

Более того, в ходе эволюции поцелуй приобрел множество эмоциональных оттенков. Например, человек может поцеловать землю, чтобы выразить радость по поводу долгожданного прибытия на Родину. Целование оружия или знамени обычно символизирует верность воинскому долгу.

Ежегодно 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В 2005 году в этот праздник организовали конкурс «Поцелуй длиною в Порше» — на самый долгий поцелуй автомобиля Porsche Boxster. Победил житель Коврова, который целовал вожделенный приз 58 часов 42 минуты.

Целоваться полезно или вредно?

ВОЗ, начиная с 1981 года, регулярно исследует психологические и физиологические особенности поцелуев, в результате биологи и сексологи узнали много интересного про этот древний человеческий обычай, проникший во все сферы современной культуры.

Большинство ученых сходятся на том, что поцелуи приносят больше пользы, чем вреда. Например, многолетнее исследование показало, что мужчины, которые регулярно целуют своих жен, в среднем живут на пять лет дольше, а также имеют более высокий доход и реже попадают в дорожные аварии.

Регулярные поцелуи эффективно понижают уровень гормона стресса — кортизола, в результате нормализуется эмоциональное состояние. Более того, у человека зачастую возникает эйфория, поскольку одновременно в организме происходит выброс гормонов радости — дофамина и окситоцина.

Длительные поцелуи эффективно сжигают калории — во время нежных прикосновений расширяются кровеносные сосуды, немного повышается давление, быстрее бьется сердце, учащается дыхание, организм получает больше кислорода. В результате минутный поцелуй может быть равнозначен по степени нагрузки 500-метровой пробежке.

Некий американец Вольфрам из Миннесоты 15 сентября 1990 года за восемь часов поцеловал 8001 человека во время фестиваля, проходившего на территории штата. Таким образом, он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Во время поцелуя люди передают друг другу огромное количество бактерий, но подавляющее большинство из них не вызывают заболевания. Считается, что 80% бактерий во рту одинаковы у всех людей, а 20% индивидуальны. Чужие бактерии стимулируют иммунную систему, в результате сопротивляемость организма инфекциям увеличивается.

Но есть исключения — через поцелуи достаточно высок риск подхватить некоторые опасные инфекции. В этом списке грипп, ОРВИ, мононуклеоз, герпес. Если у человека есть ранки на губах, поцелуй может стать чрезвычайно опасным, в этом случае есть риск передачи таких заболеваний, как гепатит, сифилис, гонорея, хламидиоз и даже ВИЧ.

Поцелуй в современной культуре

Одно из самых узнаваемых в мире фото поцелуя — моряк и юная медсестра на Таймс-Сквер, после капитуляции Японии 14 августа 1945 года.

На улицы вышло огромное количество людей, фотожурналист Альфред Эйзенштадт снимал празднование и случайно сделал снимок, ставший символом победы.

А самым известным поцелуем XXI века стал мировой рекорд, установленный в феврале 2013 года в Таиланде супругами Эккашая и Лаксана Тиранарата. Они слились в непрерывном поцелуе на 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

На большом экране впервые поцелуй был показан в 1896 году, его запечатлел Томас Эдисон. В 30-секундной короткометражке «Поцелуй» Мэри Ирвин и Джон Райс продемонстрировали перед кинокамерой сцену, которую исполняли каждый вечер в бродвейской постановке «Вдова Джонс».

Поцелуй запечатлен на одном из самых знаменитых в мире граффити, которое на Берлинской стене сделал россиянин Дмитрий Врубель в 1990 году.

Его работа под названием «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» (или «Братский поцелуй») на фрагменте Берлинской стены изображает поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

По одной из версий прототипом послужил реальный поцелуй политиков, запечатленный фотокорреспондентом Барбарой Клемм в 1979 году во время празднования 30-летия образования ГДР и опубликованный в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung («Франкфуртская всеобщая газета»). По другой — художнику попался французский журнал с фотографией Режи Боссю все того же поцелуя Брежнева и Хонеккера.

Фото : Thurn, Joachim F. / CC BY-SA 3.0 de За последующие годы граффити серьезно пострадало от вандалов. И в 2009 его стерли, выплатив автору компенсацию. Но, прислушавшись к общественности, решили восстановить картину и художнику пришлось повторить граффити.