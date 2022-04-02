Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком

Дополнительный этап продажи туров по России с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как планировалось ранее. Причиной досрочного завершения стал высокий спрос, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства. Они скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось,— в ночь с 8 на 9 апреля», — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

Новый этап программы туристического кешбэка в России запустили 15 марта. По его условиям, туристическую поездку с проживанием в гостинице длительностью от двух ночей необходимо оплатить картой российской национальной платежной системы «Мир», в течение пяти дней клиент получит 20% от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.

В рамках льготной программы за две недели туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. Суммарно с начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек.