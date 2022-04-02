НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия

Источник:
ТАСС
180 0
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина потратила на ведение боевых действий за месяц около 10 миллиардов долларов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Цифра прозвучала по итогам совещания с экономическими блоками правительства, на котором также обсуждалось состояние украинской экономики и ее перспективы, проведение посевной кампании, пути диверсификации импорта горючего и защита энергетической инфраструктуры.

«На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины», — отмечается в сообщении офиса Зеленского.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь.

Тема: Военная операция на Украине
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Киев намерен присвоить российские активы в долларах и евро
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
смотреть все
Экономика #Деньги #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Киев намерен присвоить российские активы в долларах и евро
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Killer1974

Мне стыдно за руководство Казахстана...

Denis CENTR

Казалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...

Алекс555

Проспали охрана. Так могут и бомбу проспать подальше и серьёзней. И не пишут ушли спокойно или сбили....

cre

А что по этому поводу говорят военные?Может в Белгороде это опять человеческий фактор?Украина не берёт...