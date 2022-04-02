Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия

Украина потратила на ведение боевых действий за месяц около 10 миллиардов долларов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Цифра прозвучала по итогам совещания с экономическими блоками правительства, на котором также обсуждалось состояние украинской экономики и ее перспективы, проведение посевной кампании, пути диверсификации импорта горючего и защита энергетической инфраструктуры.

«На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины», — отмечается в сообщении офиса Зеленского.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. После этого западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь.