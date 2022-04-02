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Киев намерен присвоить российские активы в долларах и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинские власти намерены получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам киевского чиновника, эти деньги пойдут в так называемый фонд восстановления Украины. Его общий размер Устенко оценил в 400-500 миллиардов долларов с учетом помощи западных стран.

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации», — сказал советник в эфире телеканала «Украина 24».

Еще одним источником Устенко посчитал замороженные западными государствами активы «ближайшего окружения Путина» за пределами страны, которые могут дать Киеву порядка 100 миллиардов долларов.

Потери Украины от боевых действий советник Зеленского оценил в триллион долларов. В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил убытки в 500 миллиардов долларов, однако они увеличиваются экспоненциально, подчеркнул Устенко.

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