Бельгийцам запретят держать рыбок в круглых аквариумах

Власти Бельгии запретят держать дома рыбок в круглых аквариумах. Чиновники уверены, что такие условия содержания вызывают у рыб стресс.

Круглые аквариумы имеют меньшую площадь поверхности воды, чем квадратные или прямоугольные, что влияет на количество кислорода, поглощаемого рыбами, указывают авторы законопроекта, передает Daily Mail.

По мнению властей, это негативно сказывается на здоровье подводных обитателей. При этом новое правило предполагает, что власти не будут контролировать, какие аквариумы будут стоять в домах — запрет коснется лишь продажи круглых резервуаров.

Министр по защите животных Бернар Клерфайт уверен, что запрет на продажу круглых аквариумов окажется самым эффективным методом защиты домашних рыбок.