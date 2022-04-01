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Малыш гигантского муравьеда родился в Новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Малыш гигантского муравьеда родился в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, это второй случай размножения гигантских муравьедов в России, сообщает зоопарк.

Павильон с гигантскими муравьедами на данный момент закрыт, чтобы не напугать малыша. Предположительно, родился мальчик.

Уникальная пара гигантских муравьедов прибыла в Новосибирский зоопарк из зоопарка Дании в рамках Европеискои программы сохранения вида в 2020 году. Пара была сформирована несколько лет назад, у них уже рождались детеныши. До прибытия Калле и Маии в Новосибирск, в России гигантские муравьеды жили только в Калининградском зоопарке.

Самое удивительное у гигантского муравьеда – его длинная трубкообразная голова. У него нет зубов, а язык достигает в длину 60 сантиметров. Столь длинныи язык нужен муравьеду для добычи корма. Он разрушает термитники и муравеиники, и языком быстро собирает насекомых.

Вид внесен в Международную Красную книгу. Природная популяция сокращается из-за критических изменении среды обитания. Эти животные часто гибнут в лесных пожарах. В рамках специальных программ природоохранные организации, научные институты, зоологические парки ведут работу по сохранению вида.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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