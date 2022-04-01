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Падение глыбы льда с крыши на женщину попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Глыба льда упала на женщину на площади Маркса, инцидент попал на видео, еще один такой же случай произошел в Первомайском районе Новосибирска.

В четверг с крыши дома на улице Карла Маркса, 12 на 51-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. Проводится доследственная проверка.

ЧП попало на видео. На нем видно, как девушка успевает пройти вдоль дома, а затем на этом месте идет женщина, и на нее падает глыба.

В этот же день с крыши дома на улице Ученическая, 17 в Первомайском районе на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Также проводится проверка.

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Сибирь #Новосибирск #Происшествия
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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.