Падение глыбы льда с крыши на женщину попало на видео

Глыба льда упала на женщину на площади Маркса, инцидент попал на видео, еще один такой же случай произошел в Первомайском районе Новосибирска.

В четверг с крыши дома на улице Карла Маркса, 12 на 51-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. Проводится доследственная проверка.

ЧП попало на видео. На нем видно, как девушка успевает пройти вдоль дома, а затем на этом месте идет женщина, и на нее падает глыба.

В этот же день с крыши дома на улице Ученическая, 17 в Первомайском районе на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Также проводится проверка.