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Серийный выпуск МС-21 сдвинется на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОАК

Серийное производство самолета МС-21 сдвинется на год-два, лайнер сможет выпускаться только с отечественным двигателем ПД-14, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, заявил Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Рассчитывали на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — пояснил он.

Он добавил, что сдвиг серийного производства МС-21 «будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей — в частности, Ту-214».

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Произведено уже шесть лайнеров. В 2023 году его планировалось запустить в крупносерийное производство.

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