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Возможности игрового движка Unreal Engine 5 показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Разработчик студии The Outsiders показал возможности нового игрового движка Unreal Engine 5, воссоздав с его помощью фотореалистичную мастерскую.

Видео демонстрирует рабочее место плотника, при этом каждая деталь в кадре выглядит настолько реалистично, что ее легко спутать с настоящим объектом. Кроме этого, движок использует продвинутую технологию трассировки света.

Unreal Engine 5 — пятое поколение игрового движка от компании Epic Games, программа позволяет добиваться фотореалистичного игрового процесса. Движок получил сразу несколько уникальных особенностей.

В частности, технология Nanite позволяет импортировать непосредственно в движок исходное изображение, содержащее миллиарды полигонов, без потери качества. Технология Lumen может создавать бесконечные отражения от поверхностей в любых масштабах.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....