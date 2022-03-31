Возможности игрового движка Unreal Engine 5 показали на видео

Разработчик студии The Outsiders показал возможности нового игрового движка Unreal Engine 5, воссоздав с его помощью фотореалистичную мастерскую.
Видео демонстрирует рабочее место плотника, при этом каждая деталь в кадре выглядит настолько реалистично, что ее легко спутать с настоящим объектом. Кроме этого, движок использует продвинутую технологию трассировки света.
Unreal Engine 5 — пятое поколение игрового движка от компании Epic Games, программа позволяет добиваться фотореалистичного игрового процесса. Движок получил сразу несколько уникальных особенностей.
В частности, технология Nanite позволяет импортировать непосредственно в движок исходное изображение, содержащее миллиарды полигонов, без потери качества. Технология Lumen может создавать бесконечные отражения от поверхностей в любых масштабах.
лачиновА стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...
pepelmetalПусть ещё из алфавите её уберут
Saw77всё таки потихоньку обьединяемся.......
лачиновДа по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....