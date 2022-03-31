Производители пива лишились алюминиевых банок

Производители столкнулись с дефицитом алюминиевой тары для напитка, нехватка подобного вида упаковки может затронуть треть производящегося в банках пива, сообщает Ассоциация производителей пива.

«Продажи пива в банках показывали значительный рост. Производитель, который объявил об уходе с рынка, является одним из его лидеров. Одномоментно заменить выбывание значительного объема упаковки будет сложно», — отмечается в заявлении.

При этом ассоциация рассчитывает, что у остановленных предприятий может появиться новый собственник, который обеспечит потребности рынка. В долгосрочной перспективе производство пивоваренной продукции можно переключить с алюминиевой банки на другие виды упаковки.

Ранее крупный производитель алюминиевой упаковки американская Ball Corporation решил закрыть бизнес в России, заводы были остановлены. Компания планирует продать российский бизнес новому владельцу.