Мишустин объявил мораторий на банкротства

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов вступит в силу 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, мораторий будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из прямой трансляции мероприятия «ВКонтакте».

Данная мера позволит наладить свои дела на фоне текущих трудностей, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников, подчеркнул Мишустин.

При этом премьер уточнил, что решение не коснется должников-застройщиков многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой по закону о долевом строительстве, которые включены в реестр проблемных активов.

За прошлый год суды признали банкротами 192,8 тысячи физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. С 2020 года количество банкротов в России выросло на 62%.