Розовую птицу сфотографировали в «Шушенском бору»

Сибирскую чечевицу розового цвета сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба парка.

Сибирская чечевица – птица из семейства вьюрковых величиной с воробья. У самца голова и почти весь низ тела приятного розового цвета, перья шапочки, горла и щек имеют серебристо-белые наствольные пестрины, придающие голове красивый седой блеск, спина и крылья бурые, с явным розовым оттенком.

Сибирская чечевица внесена в Приложение к Красной книге Красноярского края. Это – восточносибирский вид, населяющий территорию Средней, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Она гнездится в высокогорных пихтово-кедровых лесах и кедровом редколесье хребта Борус. На местах гнездования появляется вскоре после схода снега.