Санкции против России ослабят господство доллара

Санкции против России, введенные из-за военной операции на Украине, ослабят господство доллара США, предположила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

«Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна»,— сказала Гопинат в интервью Financial Times, предсказав возникновение более фрагментированной международной валютной системы.

По мнению Гопинат, ограничения, в том числе против Центробанка России, могут привести к созданию небольших валютных блоков, внутри которых отдельные страны будут торговать между собой.

Кроме этого, переход к другим валютам в мировой торговле приведет к диверсификации резервных активов центральных банков разных стран. Гопинат уточнила, что в настоящее время другие валюты уже стали активнее использоваться в торговле.

Так, доля доллара в международной торговле упала за последние 20 лет с 70% до 60% из-за укрепления других валют. Однако этот процесс медленный, подчеркнула эксперт. Например, в китайских юанях сейчас номинировано менее 3% резервов мировых банков.