Обнаружен свет самой далекой от Земли звезды

Космический телескоп Hubble обнаружил свет звезды Earendel, которая на данный момент является самой далекой из когда-либо наблюдаемых отдельных звезд, сообщается на сайте NASA.

Чтобы свет дошел до Земли, потребовалось 12,9 миллиарда лет, говорится в сообщении. Эта звезда возникла уже в течение первого миллиарда лет после образования Вселенной во время Большого взрыва.

Фото : © NASA

Наблюдение стало возможным благодаря редкому совпадению — Earendel выделяется из общего свечения родной галактики из-за эффекты линзы, обеспечивающему тысячекратное усиление яркости.

До этого самой далекой звездой из наблюдаемых землянами была обнаруженная Hubble в 2018 году Refsdal. Эта звезда возникла через 4,4 миллиарда лет после Большого взрыва.