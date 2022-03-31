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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружен свет самой далекой от Земли звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Космический телескоп Hubble обнаружил свет звезды Earendel, которая на данный момент является самой далекой из когда-либо наблюдаемых отдельных звезд, сообщается на сайте NASA.

Чтобы свет дошел до Земли, потребовалось 12,9 миллиарда лет, говорится в сообщении. Эта звезда возникла уже в течение первого миллиарда лет после образования Вселенной во время Большого взрыва.

Фото: © NASA

Наблюдение стало возможным благодаря редкому совпадению — Earendel выделяется из общего свечения родной галактики из-за эффекты линзы, обеспечивающему тысячекратное усиление яркости.

До этого самой далекой звездой из наблюдаемых землянами была обнаруженная Hubble в 2018 году Refsdal. Эта звезда возникла через 4,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......