Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России

Республика Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав России в ближайшее время, сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — цитирукет ТАСС Бибилова.

Он добавил, что сейчас мир «переживают переломный момент». «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», — отметил Бибилов.

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.