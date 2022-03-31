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Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Республика Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав России в ближайшее время, сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — цитирукет ТАСС Бибилова.

Он добавил, что сейчас мир «переживают переломный момент». «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы», — отметил Бибилов.

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....