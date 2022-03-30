Эксперты составили поименный рейтинг худших женщин-водителей

Женщины с именем Диана неосторожнее всех ведут себя на дороге, а самыми аккуратными водителя оказались Лидии, сообщается в исследовании страховой компании «Согласие».

Эксперты компании подсчитали, какой была аварийность их клиенток в 2021 году. На основе этого был составлен рейтинг аварийных и безаварийных женских имен.

В рейтинге «аварийных» автоледи в порядке убывания расположились Дианы, Вероники, Полины, Александры, Елизаветы, Веры, Яны, Жанны, Ксении и Дарьи.

Самыми аккуратными женщинами-водителями оказались Лидии, Надежды, Марины, Светланы, Елены, Татьяны, Натальи, Ольги, Альбины и Ирины.