Первый в России затапливаемый парк создадут в Новосибирске

Первый в России затапливаемый парк будет создан в Новосибирске на берегах реки Каменки в Дзержинском районе, реку не будут искусственно ограничивать в период разлива талых вод для сохранения естественной природной среды в рекреационной зоне, сообщила в пресс-центре ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова.

«Мы уже начали подготовку новой территории — это парк "Каменка". Это будет новая территория, это будет первый в стране затапливаемый парк, потому что мы принимаем нашу реку, она здесь открыта», — сказала Терешкова.

По ее словам, вокруг реки существует территория, которая затапливается по весне. Для сохранения природной среды было решено оставить эту территорию в первозданном виде, не ограничивая ее искусственно.

«Все дорожки для прогулок горожан расположены выше, и ничего не будет размываться. Прогулочная зона будет поднята над этой территорией, то есть мы не заковываем реку в наши параметры», —добавила Терешкова.



Согласно проекту, разработанному Новосибирским институтом архитектуры и дизайна, в парке планируется организовать тихую зону отдыха, которая будет включать в себя навесы для пикника, беседки для отдыха у реки, детские площадки и площадки для настольных игр.

Кроме этого, в парке будет сооружена многофункциональная зона для культурных мероприятий, она будет встроена в крутой рельеф территории, где будет установлена сцена. Также планируется создание баскетбольной площадки и поля для мини-футбола.