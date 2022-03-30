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Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российская валюта возвращает свои позиции к евро и доллару, продолжая расти восьмой день подряд, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов евро подешевел на семь копеек до 94,03 рубля, доллар — на 45 копеек до 84,80 рубля за доллар. При этом курс европейской валюты максимально опускался до 90,73 рубля — минимума с 23 февраля.

В пользу российской валюты выступают несколько факторов: экспортеры продолжают продавать в валютной секции практически весь объем валютной выручки, а ЦБ и Минфин предприняли меры для баланса спроса и предложения иностранной валюты, рассказал РБК старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев.

Кроме того, сократился импорт, и это тоже сыграло в пользу стабилизации курса рубля, добавил он. Влияние на котировки могут оказывать прогресс в переговорах между Россией и Украиной и ситуация на нефтяном рынке. Так, сегодня стоимость нефти марки Brent выросла до 110 долларов за баррель.

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