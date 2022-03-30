Спасатели предупредили об опасном ветре в Сибири

Сильный ветер и метели накрыли регионы Сибири в среду. Спасатели предупредили о возможных опасностях.

По прогнозу синоптиков, в среду на всей территории Сибири ожидаются усиление ветра, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные метели, на дорогах гололедица, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Наиболее неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в Алтайском крае и Республике Алтай, где скорость ветра в порывах будет достигать 20 метров в секунду, местами — 27 метров в секунду, в высокогорьях — 32 метров в секунду. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок.

В Новосибирской области ожидаются небольшой мокрый снег, метель, гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

«Непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций. Будьте бдительными, соблюдайте меры личной безопасности, как в быту, так и на улицах, а также внимательно следите за изменениями погоды. При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком», — сказано в сообщении.