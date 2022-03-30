НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Магнитные бури накроют Землю

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © Sibnet.ru

Магнитные бури накроют Землю в четверг и пятницу, 31 марта и 1 апреля, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Согласно данным сайта лаборатории, магнитная буря 31 марта достигнет пика к середине дня. Наибольшая активность будет наблюдаться в период между 9 и 15 часами по московскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач развенчал миф о метеозависимости

Буря ожидается также 1 апреля, наибольшая мощность будет наблюдаться с 9 до 12 часов мск. Дальше магнитное поле Земли также будет возмущенным.

Магнитные бури — колебания магнитного поля Земли, которые происходят из-за вспышек на Солнце. В эти периоды люди, особенно метеозависимые, могут испытывать головные боли и общее ухудшение самочувствия.

Еще по теме
Новосибирец сфотографировал туманность «Бриллиантовое кольцо»
Обнаружен гигантский космический пузырь размером с десять галактик
Космический салат создали ученые
Опубликован проект российской марсианской станции
смотреть все
Наука #Космос #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
26
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина
24
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
22
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов