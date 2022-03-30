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Магнитные бури накроют Землю в четверг и пятницу, 31 марта и
1 апреля, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического
института имени Лебедева РАН.
Согласно данным сайта лаборатории, магнитная буря 31 марта достигнет
пика к середине дня. Наибольшая активность будет наблюдаться в период между 9 и
15 часами по московскому времени.
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Буря ожидается также 1 апреля, наибольшая мощность будет наблюдаться с 9 до 12 часов мск. Дальше магнитное поле Земли также будет возмущенным.
Магнитные бури — колебания магнитного поля Земли, которые происходят из-за вспышек на Солнце. В эти периоды люди, особенно метеозависимые, могут испытывать головные боли и общее ухудшение самочувствия.