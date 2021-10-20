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Врач развенчал миф о метеозависимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-терапевт опровергла связь между плохим самочувствием и погодой — смена погоды не влияет на здоровье напрямую.

«Все известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней. В этой классификации отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости. Все проведенные исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье» — цитирует пресс-служба лаборатории «Инвитро» терапевта Анастасию Луканину.

По словам врача, доказано, что причина так называемой метеозависимости — сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно. Например, головную боль часто связывают со сменой погоды, но на деле это мигрень, боль напряжения и другие виды недомогания. К головной боли может привести даже нарушение режима питания.

К проявлениям метеозависимости также принято относить общий упадок сил, перепады настроения, давления.

«Нужно понимать, что подобные жалобы бывают и без связи с погодными условиями и могут проявляться по совершенно разным причинам, например, как симптомы реальных заболеваний», — сказала врач.

По ее словам, такие факторы, как нарушение режима сна, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеина, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение давления воздуха или влажности.

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Жизнь #Здоровье
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