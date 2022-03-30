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Россия сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пограничная служба ФСБ России

Россия с 30 марта отменяет введенные в пандемию ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ограничения снимаются для граждан России на выезд в Казахстан, а также для граждан Казахстана на въезд в России. Ограничительные меры были введены в конце марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Впоследствии Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном с 21 сентября 2020 года. Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска пока был разрешен только для отдельных категорий иностранных граждан, включая россиян.

Прибывающие в Казахстан из России должны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР на казахском или русском, или английском языке сроком действия не более 72 часов. Исключение сделано для детей младше пяти лет.

Справку также могут не предоставлять те, кто имеет паспорт о вакцинации одной из стран, чьи сертификаты признает казахстанская сторона. На данный момент Россия и Казахстан не признали национальные паспорта о вакцинации.

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