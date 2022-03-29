Шойгу дал поручения по весеннему призыву

Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поручил начать отправку призывников в войска в конце мая. Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля.

«Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручаю начать в третьей декаде мая»,— сказал Шойгу, уточнив при этом, что этой весной на военную службу отправят 134,5 тысячи россиян.

Глава Минобороны утверждает, что россияне, отправленные на срочную военную службу в весенний призыв, не будут направляться в горячие точки. Он уточнил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас.

Президент России Владимир Путин 5 марта обещал, что призывников не будут отправлять на Украину, где с 24 февраля по его приказу проводится военная операция. 9 марта Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине, пообещав разобраться в ситуации.