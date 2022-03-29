Робота впервые обучили очистке банана. ВИДЕО

Ученые из Токийского университета создали робота, который способен самостоятельно очистить банан, подражая человеку.

Создатели робота отметили, что все предыдущие попытки различных исследовательских групп создать что-то подобное заканчивались провалом — дело в том, что процедура требует определенного сочетания взаимоисключающих характеристик.

Так, роботу одновременно требуется ловкость, сила и нежность, чтобы не повредить мягкий фрукт. Чтобы научиться этой несложной для человека процедуре, машине потребовалось многочасовое обучение на сотнях бананов, пишет Daily Mail.

У созданного японскими специалистами робота две руки и кисти — каждая с двумя пальцами. Машина в своих действиях подражала человеку-демонстратору. Однако для упрощения задачи всю процедуру чистки разделили на девять этапов.

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При этом эффективность очистки банана от кожуры роботом пока остается достаточно низкой — во-первых, она занимает около трех минут, а во-вторых, примерно треть попыток даже после завершения обучения заканчиваются провалом.