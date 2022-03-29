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Робота впервые обучили очистке банана. ВИДЕО

Источник:
Daily Mail
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые из Токийского университета создали робота, который способен самостоятельно очистить банан, подражая человеку.

Создатели робота отметили, что все предыдущие попытки различных исследовательских групп создать что-то подобное заканчивались провалом — дело в том, что процедура требует определенного сочетания взаимоисключающих характеристик.

Так, роботу одновременно требуется ловкость, сила и нежность, чтобы не повредить мягкий фрукт. Чтобы научиться этой несложной для человека процедуре, машине потребовалось многочасовое обучение на сотнях бананов, пишет Daily Mail.

У созданного японскими специалистами робота две руки и кисти — каждая с двумя пальцами. Машина в своих действиях подражала человеку-демонстратору. Однако для упрощения задачи всю процедуру чистки разделили на девять этапов.

При этом эффективность очистки банана от кожуры роботом пока остается достаточно низкой — во-первых, она занимает около трех минут, а во-вторых, примерно треть попыток даже после завершения обучения заканчиваются провалом.

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