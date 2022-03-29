США анонсировали новые антироссийские санкции

Вашингтон подготовит новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Согласно опубликованному на сайте Минфина документу, США планируют меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение для создания и поддержки российской «военной машины».

«В дополнение к санкциям в отношении компаний в тех секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности РФ, мы также планируем принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок», — отмечается в заявлении.

США намерены подключить к новым санкциям более 30 союзников. Также указывается, что западные страны привержены принятию дополнительных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается операция на Украине.