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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США анонсировали новые антироссийские санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of the Treasury

Вашингтон подготовит новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Согласно опубликованному на сайте Минфина документу, США планируют меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение для создания и поддержки российской «военной машины».

«В дополнение к санкциям в отношении компаний в тех секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности РФ, мы также планируем принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок», — отмечается в заявлении.

США намерены подключить к новым санкциям более 30 союзников. Также указывается, что западные страны привержены принятию дополнительных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается операция на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Санкции
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