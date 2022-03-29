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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина предложила «заморозить» вопрос принадлежности Крыма

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк предложил на 15 лет «заморозить» вопрос о статусе Крыма и Севастополя.

«Что касается таких вопросов, как, например, Крым. Это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России на протяжении 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя»,— сказал Подоляк.

По его словам, на протяжении этого времени, пока будут идти переговоры, Киев и Москва должны отказаться от попыток решить вопрос Крыма силовым путем. Неприменение военной силы Подоляк предложил выделить отдельным пунктом.

Ранее украинские представители отмечали, что по требованию Москвы признать Крым российским практически невозможно достичь согласия. Официальный Киев на данный момент не готов идти на любые территориальные уступки и продолжает считать полуостров своим.

Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров, которые вернулись в очный формат. Завтра, 30 марта, ожидается вторая часть переговоров.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Alhazred

На колу мочало, начинай Макрон с начала. Пока он растележится уже весь Мариуполь зачистят. И людей эвакуируют....

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!

ifhbrjd

И тормоза снять - нафик они для русссских!