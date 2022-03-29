Украина предложила «заморозить» вопрос принадлежности Крыма

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк предложил на 15 лет «заморозить» вопрос о статусе Крыма и Севастополя.

«Что касается таких вопросов, как, например, Крым. Это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позиции Украины и России на протяжении 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя»,— сказал Подоляк.

По его словам, на протяжении этого времени, пока будут идти переговоры, Киев и Москва должны отказаться от попыток решить вопрос Крыма силовым путем. Неприменение военной силы Подоляк предложил выделить отдельным пунктом.

Ранее украинские представители отмечали, что по требованию Москвы признать Крым российским практически невозможно достичь согласия. Официальный Киев на данный момент не готов идти на любые территориальные уступки и продолжает считать полуостров своим.

Сегодня в Стамбуле прошла первая часть очередного раунда российско-украинских переговоров, которые вернулись в очный формат. Завтра, 30 марта, ожидается вторая часть переговоров.