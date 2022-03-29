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Россия вышлет дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МИД России

Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в России. Это в ответ на аналогичные решения этих стран в отношении российских дипломатов, заявили в МИД России.

Ранее в российский МИД прибыли послы из трех Эстонии, Латвии и Литвы в связи с решением о высылке их дипломатов, основанном на принципе взаимности.

Двумя неделями ранее — 18 марта — министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили о высылке российских дипломатов. В Таллине объявили персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, имеющих дипломатических статус.

В тот же день литовский МИД объявил четырех российских дипломатов нежелательными персонами из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом».

Трех сотрудников российского посольства также объявили нежелательными лицами в Латвии, постановив им покинуть страну в пятидневный срок — к вечеру 23 марта.

Представитель российского МИД Мария Захарова также заверила, что ведомство даст «соответствующий ответ», назвав высылку дипломатов России «безосновательной».

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