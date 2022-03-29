Школьницы в Иркутске устроили фотосессию на перилах 17 этажа

Четверо школьниц в Иркутске снимали фото и видео на перилах балкона 17 этажа для соцсетей, девочек разыскала полиция.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, полицейские мониторили соцсети и обратили внимание на видео, в котором подростки стояли на балконных перилах высотного здания.

Выяснилось, что четверо школьниц, учениц шестого и седьмого классов, на улице Баррикад на 17 этаже фотографировались и записывали видео для социальных сетей.

Школьниц и их родителей доставили в полицию. В отношении одной из мам составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Проверка продолжается.