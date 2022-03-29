Автоэксперт предсказал сокращение пробок в сентябре

Пробки на дорогах станут меньше осенью этого года, причиной станет снижение экономической активности, спрогнозировал автоэксперт Александр Шумский в телеграм-канале.

Шумский вспомнил, как во время мирового финансового кризиса 2008 года Россию «тряхнуло» примерно через полгода, и весной 2009 года были свободные дороги по 2-3 балла в вечерний час пик.

«Даже по официальным прогнозам падение ВВП в этом году будет больше, чем в тот кризис. Поэтому прогнозирую, что уже в предстоящем сентябре мы не увидим привычных осенних пробок. Такой причине сокращения дорожных заторов я не рад, снижение экономической активности всегда приводит к снижению уровня жизни», — написал автоэксперт.

По его мнению, сокращение трафика обрадует ГИБДД: будет меньше смертельных аварий, и ведомство сможет отчитаться о эффективной работе, как это было в экономические кризисы 2009 и 2014 годов.