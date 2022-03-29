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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон запросил срочный разговор с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на новую телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 29 марта, сообщил официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр.

«Президент Макрон планирует во вторник вновь переговорить с Владимиром Путиным», — цитирует ТАСС Лежандр. Она отметила, что у французского лидера «уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России». «Франция намерена сохранять открытым этот канал для диалога», — заявила она.

По словам представителя французского МИД, в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции.

Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Предыдущая телефонная беседа состоялась 22 марта.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....