Макрон запросил срочный разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на новую телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 29 марта, сообщил официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр.

«Президент Макрон планирует во вторник вновь переговорить с Владимиром Путиным», — цитирует ТАСС Лежандр. Она отметила, что у французского лидера «уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России». «Франция намерена сохранять открытым этот канал для диалога», — заявила она.

По словам представителя французского МИД, в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает обсудить с Путиным детали планируемой гуманитарной операции по эвакуации людей из Мариуполя при участии Греции и Турции.

Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. Предыдущая телефонная беседа состоялась 22 марта.