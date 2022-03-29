Уилл Смит публично извинился за драку на «Оскаре»

Актер Уилл Смит, ударивший ведущего церемонии вручения «Оскар» за шутку, извинился перед коллегой и американской киноакадемией.

«Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно», — говорится в заявлении Смита в социальной сети.

Инцидент произошел во время вручения «Оскара» за лучший документальный фильм. Ведущий церемонии Крис Рок пошутил про прическу жены Смита. Его супруга страдает алопецией. Актер вышел на сцену и ударил Рока.

В публичном заявлении Уилл Смит признался, что слушать шутки в свой адрес — часть его работы, но замечание о состоянии здоровья его жены вызвало в нем эмоциональную реакцию, которую он не смог сдержать.

Смит в тот день получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Король Ричард». Это первая статуэтка в карьере актера. Принимая награду, Смит плакал так сильно, что трансляцию были вынуждены прервать заставкой «Оскара».