Курс доллара упал ниже 90 рублей

Рубль продемонстрировал рост на торгах Московской биржи в понедельник — впервые с 1 марта курс доллара опускался до 89,85 рубля, а евро — до 98,32 рубля

Банк России по итогам торгов установил на 29 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 93,7125 рубля, что на 1 рубль 94,93 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снизился на 2 рубля 59,48 копейки, до 102,67 рубля.

Сбербанк в понедельник начал продавать доллар ниже 100 рублей. Россияне могут купить американскую валюту в крупнейшем российском банке за 99,26 рубля, а продать — за 87,39 рубля, следует из котировок в официальном приложении.

В настоящее время в России — плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.