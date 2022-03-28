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Курс доллара упал ниже 90 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль продемонстрировал рост на торгах Московской биржи в понедельник — впервые с 1 марта курс доллара опускался до 89,85 рубля, а евро — до 98,32 рубля

Банк России по итогам торгов установил на 29 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 93,7125 рубля, что на 1 рубль 94,93 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снизился на 2 рубля 59,48 копейки, до 102,67 рубля.

Сбербанк в понедельник начал продавать доллар ниже 100 рублей. Россияне могут купить американскую валюту в крупнейшем российском банке за 99,26 рубля, а продать — за 87,39 рубля, следует из котировок в официальном приложении.

В настоящее время в России — плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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Топ комментариев

krasprol

Опаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

corrector

Ударил тоже в шутку, а должен был по настоящему, США - страна потерявших достоинство людей