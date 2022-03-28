Цены на хлеб заморозят до конца года

Крупные производители хлеба зафиксируют цены на свою продукцию на уровне начала марта до конца 2022 года благодаря правительственной субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Согласно программе правительства, компенсация хлебопекарным предприятиям составят 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.
«Важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально-значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей», — уточнила Абрамченко.
Она подчеркнула, что хлебопекарная отрасль в стране работает бесперебойно во всех субъектах – задержек поставок и предпосылок для снижения производства нигде не наблюдается. Однако важно не допустить скачкообразного роста цен на продовольствие.
krasprolОпаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.
winged_wandererНе ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.
correctorУдарил тоже в шутку, а должен был по настоящему, США - страна потерявших достоинство людей