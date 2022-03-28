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Цены на хлеб заморозят до конца года

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные производители хлеба зафиксируют цены на свою продукцию на уровне начала марта до конца 2022 года благодаря правительственной субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Согласно программе правительства, компенсация хлебопекарным предприятиям составят 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток. При этом предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию.

«Важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально-значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей», — уточнила Абрамченко.

Она подчеркнула, что хлебопекарная отрасль в стране работает бесперебойно во всех субъектах – задержек поставок и предпосылок для снижения производства нигде не наблюдается. Однако важно не допустить скачкообразного роста цен на продовольствие.

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Топ комментариев

krasprol

Опаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

corrector

Ударил тоже в шутку, а должен был по настоящему, США - страна потерявших достоинство людей