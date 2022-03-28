Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные покупки

Банки по указанию Центробанка начали блокировать карты россиян, которые осуществляли спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи.

Речь идет об однотипных операциях с картами, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники в банках. Соответствующие рекомендации Центробанк были распространены в середине марта.

При этом Ассоциация российских банков указывает, что в письме регулятора нет четких критериев «спекулятивных операций». Поэтому каждый банк самостоятельно определяет критерии такой активности.

Например, если гражданин за короткий срок времени совершил несколько однотипных покупок дефицитных товаров из одной торговой точки, то теоретически за подобные действия его карту могут заблокировать.