Технологию сжигания топлива из «горючего льда» разработают в Томске

Ученые Томского политехнического университета к 2025 году разработают отечественную технологию сжигания нового типа топлива на основе газовых гидратов природного и искусственного происхождения, сообщила пресс-служба вуза.

«Соединения из газа в ледяной и водной оболочке добывают со дна морей и океанов и называют замерзшим топливом будущего или горючим льдом. Создание эффективной технологии зажигания топлива на их основе позволит применять гидраты при выработке тепловой и электрической энергии, а также в двигателях различного назначения с минимальным ущербом для экологии», — говорится в сообщении.

В вузе изучают предельные условия, при которых топливо самовоспламеняется, принудительно зажигается и переходит в стадию стабильного горения в энергетических установках. Эти данные необходимы, чтобы создать безопасное и эффективное топливо на основе гидратов.

«Запасы газовых гидратов существенные, особенно в северных странах, расположенных около морей и океанов. Это делает этот вид топлива перспективным для энергетики, в том числе для транспортировки на дальние расстояния», — сказал руководитель проекта Павел Стрижак.

Стоимость гидратов высока, но ученые уверены, что его преимущества вызовут спрос на рынке, и цена станет приемлемой. В этом должна помочь и новая технология.

Подобные исследования ведутся в США и Японии, но отличие подхода ученых ТПУ в том, что они проводят эксперименты с практически всеми возможными и наиболее перспективными схемами нагрева — это позволяет провести полный спектр исследований гидратов и получить максимум информации о специфике их горения.

Эксперименты показали, что при сжигании газовых гидратов выделяется на 50-80 % меньше вредных выбросов оксидов азота и углерода, чем в случае с традиционным топливом — нефтью, природным газом и углем.

«Прямой конкурент гидратов на сегодняшний момент — природный газ. Технологии для работы с ним как одним из энергоресурсов быстро развиваются во всем мире. Государства, имеющие значительные запасы газовых гидратов, мотивированы на активные разработки технологий работы с ними с целью снижения зависимости от экспорта природного газа из других стран», — добавил Стрижак.