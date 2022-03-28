Зарубежные артисты отказались выходить на сцену с русскими

Выступление Валерии в ОАЭ сорвалось из-за того, что
музыканты отказались выходить на одну сцену с российскими артистами, рассказала
певица.
«У меня отменилось одно выступление за рубежом — в Дубае планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами», — сказала Валерия в интервью «АиФ».
Она подтвердила, что причиной такого отношения стала военная
спецоперация на Украине. Кроме Валерии в Дубае должны были выступить
артистка балета Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин.
Ранее украинские музыканты разорвали отношения со звездами российского шоу-бизнеса. Например, режиссер Алан Бадоев заявил, что больше не будет снимать клипы россиянам, а певец Потап отказался петьс кем-либо из бывших коллег, живущих в России.
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